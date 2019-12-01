Tragedia en carretera de Aguascalientes deja 5 fallecidos y una mujer grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 22:26:37

Asientos, Aguascalientes, a 4 de octubre de 2026.- Un accidente múltiple registrado la noche de este domingo en una carretera estatal de Aguascalientes dejó cinco personas muertas y una más gravemente herida, luego de que un tráiler chocara contra un automóvil compacto y posteriormente impactara una motocicleta.

El percance ocurrió alrededor de las 19:10 horas sobre la carretera estatal número 4, a la altura del kilómetro 21+800, en el tramo que comunica a las comunidades de Viudas del Poniente y Villa Juárez, dentro del municipio de Asientos.

De acuerdo con los primeros peritajes, el conductor de un tráiler Kenworth blanco habría invadido el carril contrario cuando circulaba de poniente a oriente, por lo que se produjo un choque frontal contra un Renault Logan que avanzaba en sentido opuesto.

Tras el primer impacto, la pesada unidad alcanzó a una motocicleta Italika que circulaba por la misma vía, para después salir del camino. En el automóvil compacto murieron cuatro personas, incluido el conductor, mientras que una mujer de 49 años que viajaba como copiloto sobrevivió y fue trasladada de emergencia a un hospital de Rincón de Romos, donde su estado fue reportado como grave.

La mujer que viajaba en la motocicleta también perdió la vida en el lugar debido a la fuerza del impacto.

Tras el accidente, elementos de seguridad acordonaron la zona para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y del personal de Servicios Periciales, encargado del levantamiento de los cuerpos y de las primeras investigaciones.

El conductor del tráiler, señalado como presunto responsable, abandonó la unidad y su remolque en el sitio y se dio a la fuga. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y localizar al operador.