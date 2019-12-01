Apatzingán, municipio de Michoacán con mayor número de homicidios en septiembre: cierra con 31 casos

Apatzingán, Mich., a 4 de octubre de 2026.- Ejecuciones múltiples, personas muertas por la explosión de drones con C-4, por pisar minas terrestres, en enfrentamientos entre grupos de narcos, mujeres asesinadas en lugares públicos, así cerró septiembre el municipio de Apatzingán, Michoacán, que se supone que está blindado por decenas de militares, guardias nacionales y guardias civiles; lo cierto es que Apatzingán, hoy por hoy, al menos en el noveno mes del año, fue el más violento y con el mayor número de homicidios de todo el estado.

Los números no mienten, los cuerpos sin vida tampoco: 31 asesinatos en el mes patrio en este municipio de la Tierra Caliente michoacana.

Con el asesinato de 31 personas en Apatzingán en septiembre, el discurso oficial del blindaje militar y policial, se cae por sí solo; homicidios múltiples, ejecuciones a plena luz del día, enfrentamientos en la zona urbana, a metros de la Presidencia Municipal, todo eso es ya lo cotidiano en este municipio de la Tierra Caliente, donde los grupos del crimen organizado mantienen su fuerte presencia ante la complacencia de las autoridades de todos los niveles, al menos esa es la percepción ciudadana.

Hay miedo en su gente porque todos los días, literal, se enteran de secuestros, levantones, ataques, balaceras, extorsiones, cobro de piso y se enteran también de la indolencia e indiferencia de su alcaldesa, la morenista Fanny Arreola.

La 18 de Marzo, Palmira, Adolfo Ruiz Cortines, Vista Hermosa, Centro, Leandro Valle, Lázaro Cárdenas, Babilonia, Ferrocarril, Hacienda de la Huerta, Satélite, La Pradera, Acahuato, Ampliación Miguel Hidalgo, son las colonias y comunidades donde en este mes de septiembre, se han registrado estos hechos de sangre que han cobrado la vida de las 25 personas en mención, todas ellas asesinadas a balazos.

De mantenerse esta tendencia homicida, septiembre será el mes con mayor número de asesinatos en este 2026 en este municipio, donde de enero a la fecha, suman ya 110, entre ellos el de 4 mujeres.

Enero 14 – 1 mujer policía

Febrero 05 – 0 mujeres

Marzo 03 – 0 mujeres

Abril 06 – 0 mujeres

Mayo 12 – 0 mujeres

Junio 16 – 0 mujeres

Julio 14 – 0 mujeres

Agosto 18 – 1 mujer

Septiembre 31 – 2 mujeres

Total: 119 – 4 mujeres

Algunos casos

Esta es la cronología de los homicidios registrados en Apatzingán en lo que va del mes de septiembre y que lo ubica como el más violento del estado.

1 de septiembre.- A balazos y directo a la cabeza, un hombre fue ejecutado dentro de una tienda de autoservicio en la colonia 18 de Marzo; la víctima fue identificada como Leonel Yazmani G. S., de 46 años de edad, que se dedicaba a la venta de automóviles usados.

2 de septiembre.- Dos hombres que transitaban por una calle céntrica de la ciudad, fueron atacados a balazos sobre la calle Constitución de 1917, en la colonia Palmira; uno de los hombres perdió la vida.

3 de septiembre.- Una mujer murió en un hospital luego de ser atacada a balazos cuando se encontraba dentro de un establecimiento comercial de la colonia Adolfo Ruiz Cortines; la agresión ocurrió en el autoservicio denominado “El Kevin”, ubicado sobre la avenida 22 de Octubre, esquina con la calle Aldama. La víctima fue identificada como Gloria G. D., de 43 años de edad, quien presuntamente trabajaba como cajera en el lugar.

5 de septiembre.- Un joven que presuntamente se resistió a ser privado de la libertad, fue ultimado con disparos de arma de fuego al interior de un domicilio de la colonia Vista Hermosa, en la avenida Constituyentes; la persona fallecida fue Ismael C. R., alias “El Taquitos” o "El Mayel", de 28 años de edad. En el área quedaron tirados al menos 5 casquillos percutidos para arma corta.

9 de septiembre.- Cuatro personas perdieron la vida tras una agresión a balazos registrada por la noche del miércoles en el interior de un hotel ubicado en la zona Centro de Apatzingán. Según los primeros informes, las víctimas se encontraban en el área de máquinas del establecimiento cuando fueron sorprendidas por sujetos armados, quienes dispararon en su contra. En el lugar murieron un hombre y una mujer, mientras que otros dos hombres quedaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Regional de Apatzingán donde horas después fallecieron.

11 de septiembre.- De al menos seis impactos de bala fue asesinado un hombre en la vía pública de la colonia Leandro Valle; fue identificado como José J., de 37 años, originario de Apatzingán y de oficio campesino.

13 de septiembre.- Dos personas muertas y una herida dejó el ataque a balazos del que fueron objeto varios individuos en el interior del bar denominado Memito, ubicado sobre la avenida Constitución de 1814, en la colonia Lázaro Cárdenas. Las personas fallecidas fueron identificadas como Alejandro G., de 34 años de edad y Luis Alberto S., quien sufrió un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

13 de septiembre.- Un hombre fue ejecutado a balazos en las calles de la colonia Palmira, al poniente de la ciudad de Apatzingán, por sujetos armados que huyeron a bordo de un vehículo; el finado fue identificado como Tomás Daniel C., de 29 años de edad, de ocupación jornalero.

13 de septiembre.- Un hombre perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital, luego de ser baleado en la colonia Babilonia; el ahora occiso fue identificado como Leonardo G. Á., de 51 años de edad.

14 de septiembre.- Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Ferrocarril, cerca del bar “El Triángulo”, en esta ciudad, cuando la víctima caminaba sobre la calle Acatita y fue interceptada por sujetos armados, quienes le dispararon en al menos seis ocasiones. Los impactos, principalmente en la cabeza, le provocaron la muerte en el lugar.

15 de septiembre.- Un sujeto fue hallado sin vida, asesinado a balazos, en un camino de terracería que conduce a la comunidad de La Hacienda de la Huerta; el cuerpo estaba entre la maleza y se trataba de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, parcialmente envuelto en una cobija.

15 de septiembre.- Horas después se reportó un segundo hallazgo, ahora a un costado de la carretera Apatzingán-Puertecitos. En ese lugar fue localizado otro hombre sin vida, envuelto en una cobija roja con dibujos blancos y azules. Esta segunda víctima tenía entre 40 y 45 años de edad y presentaba lesiones que de manera preliminar, serían compatibles con las producidas por explosivos.

15 de septiembre.- Un jornalero fue acribillado a balazos en las cercanías de la cancha de futbol de la colonia Satélite, sobre la avenida Constituyentes, cuando sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en al menos seis ocasiones; fue identificado como Ramón N., de 32 años de edad.

17 septiembre.- Antonio C. R., de 54 años, fue asesinado a balazos en la colonia La Pradera; se pudo conocer que el ataque se registró cerca de las 16:20 horas sobre la calle Higinio Aguilar.

18 de septiembre.- El cuerpo sin vida de un masculino fue localizado envuelto en cobijas a un costado del camino de terracería que conecta a la cabecera municipal de Apatzingán con la comunidad de Acahuato. Las autoridades informaron que la víctima presentaba una herida en la pierna derecha y que por sus rasgos físicos, se investiga si podría tratarse de una persona de nacionalidad extranjera, presuntamente sudamericana.

19 de septiembre.- Un hombre fue asesinado a balazos al interior de la tienda de abarrotes “Dany”, ubicada sobre la avenida Corregidora, en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, a la salida hacia el Panteón Municipal de Apatzingán; fue identificado como Ramón V. C., de 27 años de edad.

19 de septiembre.- Delincuentes armados ultimaron a tiros a un hombre dentro de una vivienda de la colonia Palmira, en un domicilio de la calle Francisco Argandar; el fallecido no fue identificado, pero de acuerdo con la policía, tenía entre 30 y 35 años de edad.

20 de septiembre.- “El Cuate”, fue ejecutado en la colonia El Varillero, sin que las autoridades conozcan el móvil que originaron el crimen y la identidad del o los asesinos. Respondía en vida al nombre de Jesús Arnoldo F. M., de 36 años de edad.23

22 de septiembre.- Delincuentes no identificados perpetraron una agresión armada en un domicilio de la colonia Niños Héroes, del municipio de Apatzingán, hecho que dejó una mujer asesinada y dos masculinos heridos; la mujer fue identificada como Patricia “N”, de 33 años de edad.

22 de septiembre. Sujetos no identificados balearon un domicilio de la colonia Niños Héroes; en el atentado, perdió la vida una mujer asesinada y dos masculinos resultaron heridos; la mujer fue identificada como Patricia “N”, de 33 años de edad.

23 de septiembre.- Un hombre fue ultimado a balazos y su cuerpo hallado sobre la sobre la carretera Apatzingán - Acahuato a la altura de la colonia Cristóbal Colón aún costado del hotel Pasión. Fue identificado con Leonel S., de 74 años de edad, de ofició jardinero.

25 de septiembre.- Dentro de una tienda de abarrotes de la colonia Mirador del Valle en esta ciudad, dos hombres fueron asesinados a balazos; fueron identificados como Alejandro R. R., de 35 años de edad, con domicilio en la calle Tierra y Libertad de la colonia Emiliano Zapata y José Ángel Á. R., de 26 años, vecino de la misma colonia donde ocurrieron los hechos.

27 de septiembre.- Un hombre que permanecía hospitalizado tras haber sido herido por impactos de arma de fuego, falleció en el Hospital Regional de Apatzingán; el ahora occiso fue identificado como Luis Manuel G., quien había ingresado días atrás al referido nosocomio debido a las heridas sufridas en un hecho violento.

27 de septiembre.- Dentro de una tienda de abarrotes de la colonia El Varillero, un hombre fue asesinado a balazos y fue identificada como Jorge N., de 40 años de edad, conocido como “El Kokis” y de oficio lavador de carros.

28 de septiembre.- La violencia con artefactos explosivos volvió a golpear la zona rural de Apatzingán; durante la madrugada de ese día, un explosivo presuntamente lanzado desde un dron, habría alcanzado a una pareja que se desplazaba en motocicleta por la zona de El Mirador, con saldo de una mujer fallecida y un hombre lesionado, de acuerdo con información difundida por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA). Las víctimas fueron identificadas como Ángel Gabriel O., de 34 años y Ana María A., de 31.

29 de septiembre.- Se reportó el estallido de un artefacto explosivo en la zona rural de Apatzingán, que dejó como saldo un joven muerto y otro lesionado; en el lugar falleció Mario B., de 23 años de edad, mientras que Jovani Alexis C.A., de 18 años, resultó herido y fue trasladado a un nosocomio de la región para su adecuada atención médica.

29 de septiembre.- Un hombre fue localizado ejecutado a balazos en un predio ubicado en la colonia Jardines de Atimapa; el finado fue identificado como Gustavo R. S., de 52 años de edad y de oficio jornalero.