Cae “El Chispa”, el presunto tirador detrás de la noche roja en Los Cantaritos: 10 muertos, 13 heridos y un multihomicidio que sacudió a Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 19:24:14

Querétaro, Qro., a 4 de octubre de 2026.— Durante meses estuvo prófugo, pero la investigación terminó cerrándole el cerco. Jorge Luis “N”, alias “El Chispa” o “El Snoopy”, señalado por la Fiscalía de Querétaro como probable autor material de la masacre ocurrida en el bar Los Cantaritos, finalmente cayó en manos de las autoridades.

Su captura volvió a abrir las heridas de aquella noche del 9 de noviembre de 2024, cuando la violencia irrumpió en uno de los centros nocturnos más concurridos de la capital queretana y convirtió una noche de fiesta en una escena de terror: 10 personas fueron asesinadas y otras 13 resultaron heridas.

La madrugada del 22 de agosto de 2025, elementos de la Fiscalía General del Estado, junto con fuerzas federales y corporaciones estatales y municipales, desplegaron un operativo en la colonia Santa Mónica. Ahí, durante un cateo, fue localizado y detenido “El Chispa”, quien llevaba meses siendo buscado por su presunta participación directa en el ataque.

La Fiscalía lo había colocado como objetivo prioritario y presunto generador de violencia en la región. Su nombre aparecía ligado directamente a la investigación por el ataque contra Los Cantaritos y, con su captura, las autoridades aseguraron haber cumplimentado la tercera orden de aprehensión contra presuntos autores materiales de aquella noche.

Una ráfaga convirtió la fiesta en tragedia

Aquella noche, un grupo de hombres armados llegó al establecimiento ubicado sobre la avenida Manuel Gómez Morín. Tres sujetos descendieron de una camioneta y comenzaron a disparar contra quienes se encontraban dentro del bar, mientras otro permanecía en el vehículo.

En cuestión de segundos, el lugar se convirtió en caos.

Clientes intentaron esconderse, otros buscaron tirarse al piso y escapar de las balas, pero el ataque dejó una estela de muerte. Diez personas perdieron la vida y 13 más resultaron lesionadas. La camioneta utilizada por los agresores posteriormente fue localizada abandonada e incendiada.

Las imágenes y testimonios que surgieron después mostraron la dimensión de la tragedia: cuerpos tendidos dentro del establecimiento, personas heridas buscando ayuda y una zona de diversión nocturna convertida en escenario de un multihomicidio.

Pero detrás de aquella brutalidad había, según las líneas de investigación difundidas por las autoridades, algo más que un ataque indiscriminado.

El objetivo habría estado entre las víctimas

Una de las líneas centrales de la investigación apuntó a que el ataque habría tenido como objetivo a Fernando González Núñez, alias “La Flaca”, señalado por autoridades como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a uno de sus colaboradores.

La hipótesis difundida por autoridades federales fue que el ataque estaba relacionado con la disputa entre organizaciones criminales por el control de actividades ilícitas en la región del Bajío.

El problema fue que las balas no se quedaron únicamente en el supuesto objetivo.

La noche terminó con 10 muertos y 13 heridos, convirtiendo a Los Cantaritos en uno de los episodios de violencia que más estremecieron a Querétaro en los últimos años.

“El Chispa”, el último de los presuntos autores materiales en caer

La captura de Jorge Luis “N” llegó después de que otros presuntos participantes fueran detenidos. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía, los otros dos presuntos autores materiales habían sido capturados el 21 de noviembre de 2024, apenas unos días después de la masacre.

Pero “El Chispa” permaneció fuera del alcance de las autoridades durante meses.

Finalmente, la operación Sinergia permitió localizarlo en Santa Mónica. El despliegue no se limitó a un solo domicilio: las autoridades realizaron 13 cateos, con participación de corporaciones estatales, municipales y federales, y reportaron además el aseguramiento de armas y narcóticos, así como la detención de otras cuatro personas por distintos delitos.

La caída de “El Chispa” cerró una de las principales líneas de persecución relacionadas con la masacre, pero abrió otra etapa: la judicialización del caso y la presentación de las pruebas con las que la Fiscalía pretende demostrar su responsabilidad.

El detenido fue señalado por homicidio calificado de las 10 víctimas y tentativa de homicidio respecto de otras personas, pero corresponderá a los tribunales determinar su responsabilidad penal.

Los Cantaritos: una herida que no se cerró con la captura

La captura de “El Chispa” no borra aquella noche.

Los Cantaritos pasó de ser un lugar de fiesta a convertirse en el escenario de una masacre que exhibió la violencia criminal que comenzaba a golpear con mayor fuerza a Querétaro. Diez personas quedaron muertas, 13 resultaron heridas y cientos de testigos quedaron marcados por una noche que comenzó como cualquier otra y terminó entre disparos, gritos y sangre.

Ahora, el hombre señalado como uno de los presuntos ejecutores materiales está tras las rejas.

Pero la pregunta que quedó flotando desde aquella noche sigue siendo la misma: ¿cómo una disputa entre organizaciones criminales pudo terminar con una lluvia de balas dentro de un bar y con diez personas asesinadas?

La respuesta definitiva tendrá que salir de los tribunales. Por ahora, la Fiscalía sostiene que “El Chispa” habría sido uno de los hombres que apretó el gatillo aquella noche de terror en Los Cantaritos.