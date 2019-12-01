Desplome de grada durante jaripeo deja 10 personas lesionadas en Xochimilco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 22:48:20

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2026.- Una celebración patronal terminó con un operativo de emergencia en la alcaldía Xochimilco, luego de que una estructura utilizada como grada se desplomara durante un jaripeo en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, dejando a 10 personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Prolongación Reforma, donde se llevaba a cabo el evento como parte de los festejos patronales. La estructura afectada tenía una longitud aproximada de 20 metros.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente sobre la caída de la grada, por lo que acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de los servicios médicos.

Paramédicos atendieron a ocho mujeres, de 14, 22, 24, 27, 31, 44, 59 y 78 años, así como a dos hombres de 41 y 47 años, quienes resultaron afectados tras el desplome de la estructura.

Luego de la valoración médica, dos de los lesionados fueron trasladados a un hospital debido a que presentaban fracturas. Una tercera persona también requirió atención hospitalaria debido a su estado de embarazo.

El resto de las personas recibió atención en el lugar por parte de los servicios de emergencia, mientras elementos de seguridad apoyaron en las labores para atender la situación y resguardar la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas que provocaron el desplome de la estructura ni han informado si habrá alguna investigación relacionada con las condiciones de seguridad de las gradas instaladas para el evento.