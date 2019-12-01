Fallece motociclista al accidentarse en Tarímbaro, Michoacán 

Fallece motociclista al accidentarse en Tarímbaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 21:28:30
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Tarímbaro, Michoacán, a 4 de octubre de 2026.- Un motociclista perdió la vida luego de sufrir un accidente durante la madrugada de este domingo, en la zona del Puente Erandeni.

Al respecto se informó que personal as que transitaban por el área, próxima a la colonia Francisco Villa y a los límites con Morelia, observaron al motociclista accidentado y alertaron al 911.

Paramédicos de Protección Civil acudieron para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al revisarlo confirmaron que las lesiones sufridas le habían costado la vida.

La zona quedó bajo resguardo policial mientras personal de la Fiscalía de Michoacán efectuó el procesamiento de la escena para establecer la mecánica del percance.

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