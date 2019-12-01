Trabajador del CCH Vallejo agrede a alumna en muletas y a su madre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 12:17:52

Ciudad de México, a 6 de noviembre 2025.- Un vigilante del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agredió físicamente a una alumna en muletas y a su madre.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró a las afueras de las instalaciones educativas ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México.

El incidente se habría desencadenado por un conflicto vial, en el cual la madre de la menor afectada se estacionó frente a la puerta 1 de la escuela, para que su hija entrara con menor dificultad debido a su lesión.

Por lo anterior, el vigilante solicitó a la mujer que retirara su unidad, lo que inició una discusión, entre los adultos.

En un momento determinado, la joven se entrometió para defender a su madre, por lo que el hombre la empujó en primera instancia y luego la jaló para hacerla caer al suelo.

Como respuesta, la UNAM informó que desde el momento en que ocurrió la agresión del vigilante se brindó apoyo y orientación a la alumna y su madre.

Derivado de la reunión se levantaron las actas correspondientes contra el vigilante implicado, ante la Unidad Jurídica del plantel.