Padre Pistolas arremete contra gobernadora de Guanajuato por proyecto de Acueducto Solís; amenaza con golpearla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 12:16:32

Guanajuato, Guanajuato, 6 de noviembre del 2025.- El polémico sacerdote Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como “Padre Pistolas”, arremetió duramente contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, durante una misa celebrada el pasado 2 de noviembre, donde lanzó amenazas y ofensas verbales en su contra por el proyecto del acueducto Solís.

En el video difundido en redes sociales, se observa al párroco visiblemente molesto mientras expresa su desacuerdo con la obra hidráulica impulsada por el gobierno estatal. En su homilía, el sacerdote declaró: “Si la tuviera enfrente, le daba unos golpes”, frase que desató fuertes críticas y una ola de reacciones entre feligreses y usuarios de redes sociales.

Las declaraciones del “Padre Pistolas” se dieron en el contexto de las manifestaciones sociales contra el acueducto Solís, proyecto que busca abastecer de agua a diversas regiones, pero que ha sido cuestionado por presuntos impactos ambientales y afectaciones a comunidades rurales.

El comportamiento del religioso ha sido nuevamente señalado por su tono violento y por incitar al enfrentamiento.