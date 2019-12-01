Trabajador de FedEx es vinculado a proceso por presunto fraude superior a 8 mdp

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre 2026.- El Juez de Control que conoció de la causa, determinó vinculación a proceso en contra de Ruy “N”, trabajador de FedEx, por su posible responsabilidad en un fraude superior a los 8 millones 481 mil pesos, cometido en agravio de una empresa prestadora de servicios de traslado y entrega de paquetería.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el detenido y otros empleados de la compañía de mensajería presuntamente participaron en un esquema mediante el cual contrataron servicios de transporte y distribución de paquetes sin realizar los pagos correspondientes.

Al reclamar el adeudo de 8 millones 481 mil 134 pesos, la empresa afectada recibió como respuesta que el dinero había sido entregado a un tercero. Asimismo, se detectaron posibles irregularidades relacionadas con la reutilización de números de guía para modificar registros de envíos, así como la desaparición de documentos y equipos de cómputo vinculados con las operaciones.

Como parte de las labores de localización, se activó una alerta migratoria que permitió identificar el arribo del investigado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en un vuelo procedente de Madrid, España, y detenerlo con apoyo de autoridades federales y estatales.

En audiencia, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que relacionan a Ruy “N” en el delito de fraude, lo que permitió al Juez de Control resolver su vinculación a proceso, fijar medidas cautelares y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.