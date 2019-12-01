Tormenta eléctrica en Veracruz deja 4 muertos; un menor de edad entre las víctimas

Tormenta eléctrica en Veracruz deja 4 muertos; un menor de edad entre las víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 08:29:29
Las Choapas, Veracruz, a 27 de agosto 2025.- La tormenta eléctrica que se registró durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de agosto en el sur de Veracruz dejó al menos cuatro personas fallecidas, un menor de edad entre ellas.

En la comunidad de Nuevo Xoteapan, municipio de Las Choapas, un hombre y su sobrino de 11 años fueron alcanzados por un rayo cuando se dirigían a su domicilio.

En un segundo caso, sobre la carretera Minatitlán–Coatzacoalcos, a la altura de Las Matas, dos motocicletas fueron afectadas por un rayo que cayó en la zona.

En uno de los vehículos viajaba una pareja que perdió la vida en el lugar, de acuerdo con el otro motociclista quien era amigo de las víctimas.

De acuerdo con la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, la atmósfera se mantiene activa en gran parte del estado, con tormentas fuertes en el centro y sur, extendiéndose hacia el norte durante el día.

