Más de una decena de detenidos tras operativos contra extorsionadores en Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 19:53:22

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de noviembre de 2025.– Más de una decena de presuntos extorsionadores fueron detenidos durante una serie de cateos realizados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en diversos municipios, como parte de una operación dirigida a restablecer la seguridad de comerciantes y familias afectadas por este delito.

La intervención fue posible gracias a información obtenida mediante labores de inteligencia y un trabajo de investigación que permitió intervenir inmuebles en Irapuato, Celaya, León, San Miguel de Allende y Guanajuato capital. Varias de las personas aseguradas ya cuentan con sentencia de prisión.

Durante la indagatoria, los analistas detectaron patrones comunes en el modus operandi de las células delictivas. Entre las prácticas identificadas se encuentra el envío de notas extorsivas que obligaban a las víctimas a comunicarse a números telefónicos para exigirles fuertes cantidades de dinero bajo amenazas. También se documentaron ataques con disparos de arma de fuego dirigidos a comercios para intimidar y presionar a los locatarios.

Con estos elementos, Fiscales de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión solicitaron órdenes de aprehensión y cateo, logrando la detención y posterior vinculación a proceso de:

FRANCISCO JAVIER “N” (señalado como líder de la célula en Irapuato); NICOLÁS ANTONIO “N”; FERNANDO SAÚL “N”, alias “el Bola”; BRAYAN ALEXIS “N”, alias “el Chiskiado”; PERLA MARÍA DEL CARMEN “N”; JORGE ALFREDO “N”; DANIEL “N” y FRANCISCO “N”.

Durante los operativos también fueron asegurados vehículos, equipos telefónicos y otros objetos utilizados para cometer los delitos, los cuales fortalecen las acusaciones presentadas ante la autoridad judicial.

De manera paralela, el Ministerio Público Especializado en Extorsión expuso ante el Juez los elementos necesarios para obtener, mediante procedimiento abreviado, las sentencias correspondientes en casos relacionados.