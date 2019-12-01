Tiroteo en plena fiesta de San Judas en Uruapan, Michoacán: hieren a hombre a balazos

Tiroteo en plena fiesta de San Judas en Uruapan, Michoacán: hieren a hombre a balazos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 00:16:36
Uruapan, Mich., a 29 de octubre de 2025.— Lo que debía ser una noche de devoción y celebración en honor a San Judas Tadeo terminó convirtiéndose en una escena de pánico absoluto, luego de que un hombre fuera atacado a balazos en plena festividad de la colonia 28 de Octubre.

Cientos de asistentes convivían entre música, veladoras y puestos de comida en la esquina de Lázaro Cárdenas y Cuba la noche del martes, cuando, de manera repentina, se escucharon varias detonaciones que hicieron correr a niños, familias y comerciantes, buscando refugio donde pudieran.

En medio del caos quedó tendido un hombre —aún sin identificar— que, según testigos, fue sorprendido a quemarropa por sujetos armados que se abrieron paso entre la multitud y escaparon inmediatamente, perdiéndose en las calles oscuras de la zona.

La escena se sumió en gritos, llanto y confusión mientras los presentes intentaban auxiliar a la víctima. Minutos después arribaron paramédicos, quienes lograron estabilizarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como reservado.

Hasta el momento, no se reportan detenidos y las autoridades mantienen un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables.

Noventa Grados
