Tirotean a un hombre al salir de un Oxxo en plena Avenida Juárez en Uruapan, Michoacán 

Uruapan, Mich., a 23 de diciembre de 2025.– El miedo volvió a apoderarse de las calles de Uruapan la noche de este martes, cuando un hombre fue atacado a balazos justo al salir de una tienda OXXO, en la colonia La Magdalena, a plena vista de empleados, clientes y automovilistas.

El suceso ocurrió sobre la transitada Avenida Juárez, en el cruce con la calle Hilanderos, donde la víctima —un masculino aún no identificado— fue sorprendido por al menos dos sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra y luego huyeron a toda velocidad, perdiéndose entre la oscuridad.

Las detonaciones alertaron a los vecinos de la zona, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y encontraron al hombre gravemente herido, con varios impactos de bala en el cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

La escena del ataque quedó marcada por el caos y el miedo: casquillos percutidos regados sobre el asfalto y una fuerte movilización policial que acordonó el área para preservar indicios. Elementos de seguridad realizaron un operativo en la zona, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ya inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del atentado y dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia que sacude a la ciudad.