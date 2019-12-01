Tirotean a un hombre al salir de un Oxxo en plena Avenida Juárez en Uruapan, Michoacán 

Tirotean a un hombre al salir de un Oxxo en plena Avenida Juárez en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 23:43:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 23 de diciembre de 2025.– El miedo volvió a apoderarse de las calles de Uruapan la noche de este martes, cuando un hombre fue atacado a balazos justo al salir de una tienda OXXO, en la colonia La Magdalena, a plena vista de empleados, clientes y automovilistas.

El suceso ocurrió sobre la transitada Avenida Juárez, en el cruce con la calle Hilanderos, donde la víctima —un masculino aún no identificado— fue sorprendido por al menos dos sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra y luego huyeron a toda velocidad, perdiéndose entre la oscuridad.

Las detonaciones alertaron a los vecinos de la zona, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y encontraron al hombre gravemente herido, con varios impactos de bala en el cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

La escena del ataque quedó marcada por el caos y el miedo: casquillos percutidos regados sobre el asfalto y una fuerte movilización policial que acordonó el área para preservar indicios. Elementos de seguridad realizaron un operativo en la zona, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ya inició una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del atentado y dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia que sacude a la ciudad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tirotean a un hombre al salir de un Oxxo en plena Avenida Juárez en Uruapan, Michoacán 
Nuevo ataque armado contra empacadora de aguacate en Uruapan, Michoacán, se suma a ola de intimidación a negocios
Conceden 3 meses más de plazo para investigación complementaria en el caso de Hernán "N", presunto líder de grupo delictivo que opera en Tabasco
Plan Michoacán: Zamora vive racha mortal en diciembre; suma 15 asesinatos, cinco mujeres
Más información de la categoria
Plan Michoacán: Zamora vive racha mortal en diciembre; suma 15 asesinatos, cinco mujeres
Ante llegada de nuevo frente frío, se esperan lluvias en regiones del noreste, oriente y sureste del país
Golpe federal a red criminal: 15 personas son enviadas a prisión por armas, estupefacientes y dinero ilícito
Eran de la Policía Comunitaria: flotilla de camiones “monstruo”, estupefaciente y taller de blindaje asegurados en Coahuayana, Michoacán 
Comentarios