Nuevo ataque armado contra empacadora de aguacate en Uruapan, Michoacán, se suma a ola de intimidación a negocios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 23:18:06
Uruapan, Mich., a 23 de diciembre de 2025.— Un nuevo ataque armado contra un establecimiento comercial encendió las alertas en Uruapan, luego de que sujetos a bordo de una motocicleta dispararan contra la fachada de un empaque de aguacate ubicado en la colonia Francisco J. Múgica, en un hecho que se suma a una serie de agresiones recientes contra negocios en la ciudad.

El atentado ocurrió la noche de este martes sobre la calle Nigromante, a unos metros de la calzada Benito Juárez, cuando vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que el blanco del ataque era una empresa dedicada a la actividad aguacatera, uno de los principales motores económicos de la región.

En la escena fueron localizados varios casquillos percutidos de distintos calibres incrustados en la fachada del inmueble, por lo que la zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos.

Aunque en este hecho no se reportaron personas lesionadas ni detenidas, el ataque ocurre en un contexto de creciente violencia contra establecimientos comerciales en Uruapan, donde en días recientes se han registrado agresiones similares, incluyendo incendios provocados y ataques armados, que autoridades investigan como posibles actos de intimidación ligados a la extorsión y al llamado “cobro de piso”.

Este tipo de agresiones suelen ser utilizadas por grupos criminales para presionar a empresarios y comerciantes que se niegan a pagar cuotas ilegales, enviando mensajes de control territorial mediante daños directos a negocios estratégicos, particularmente en sectores como el aguacatero, reciclaje y comercio en general.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil específico del ataque contra el empaque de aguacate; sin embargo, el hecho ya forma parte de las indagatorias abiertas para determinar si guarda relación con la ola de intimidaciones que ha puesto bajo tensión al sector productivo de la región.

