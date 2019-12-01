Conceden 3 meses más de plazo para investigación complementaria en el caso de Hernán "N", presunto líder de grupo delictivo que opera en Tabasco

Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2025.- Un juez de control de la Región Judicial 9 autorizó aal Ministerio Público una ampliación de tres meses al plazo de la investigación complementaria que se sigue contra Hernán “N”, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, señalado como presunto dirigente del grupo criminal conocido como "La Barredora".

La determinación se tomó este martes durante una audiencia celebrada de manera virtual, en la que el juez Ramón Adolfo Brown Ruiz dio luz verde a la petición formulada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco. El Ministerio Público expuso que el tiempo adicional es necesario para concluir la obtención y evaluación de diversos elementos probatorios que robustezcan la causa penal.

Con la prórroga concedida, el nuevo límite para el cierre de la investigación quedó establecido para el 24 de marzo de 2026, lo que retrasa el inicio de la etapa intermedia del proceso, fase en la que se definiría si el exfuncionario enfrentará un juicio oral.

Hernán “N” participó en la audiencia mediante videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Durante la diligencia, la defensa del imputado no manifestó objeción a la solicitud de ampliación presentada por la Fiscalía, lo que permitió al juez resolver de manera rápida, al considerar que el periodo adicional contribuirá al esclarecimiento integral de los hechos que se le atribuyen.