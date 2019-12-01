Tirador irrumpe en escuela católica y ultima a dos niños en Minnesota, Estados Unidos; hay 14 más heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 10:50:15
Minnesota, Estados Unidos, 27 de agosto del 2025.- Un tiroteo tuvo lugar durante la mañana de este miércoles, en la primera semana de clases, en una escuela católica ubicada en Minneapolis, confirmó el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Momentos más tarde, el jefe de la policía de Minnesota Brian O’Hara confirmó que hubo dos víctimas mortales en el lamentable hecho: un niño de apenas 8 años de edad y otro de 10 años de edad.

“Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, escribió Tim Walz en su cuenta de X.

Según el medio de comunicación ABC, el tiroteo tuvo lugar durante el horario de entrada de los niños en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis.

Trascendió que además de los dos menores muertos, otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños, dos de los cuales están muy graves de salud.

Familiares de los estudiantes se dieron cita en el lugar a prisa, con la esperanza de que sus menores se encuentren ilesos, tras un trágico hecho más suscitado en una escuela de Estados Unidos, ahora en Minnesota.

