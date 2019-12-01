Capturan a 5 presuntos extorsionadores de comerciantes y ganaderos en el Norte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 14:09:14

Durango, Durango, a 11 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a cinco hombres, señalados como miembros de una célula delictiva ligada a extorsiones a comerciantes y ganaderos en el norte del país.

A través de un comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad federal informó que las detenciones se llevaron a cabo en los estados de Durango y Coahuila, como parte de la misma operación que llevó al arresto de Edgar “N”, alias “Limones”, señalado como un operador del grupo delictivo de Los Cabrera, afín a Los Mayos del Cártel del Pacifico.

Asimismo, se detalló que en las acciones participó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En la nota de prensa se apuntó que durante los operativos se cumplimentaron órdenes de cateo en diferentes inmuebles, tanto en Durango como en Coahuila, en los cuales se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos.

Además, se aseguró que las capturas de los sospechosos permiten debilitar la estructura delictiva relacionada con delitos de extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango, así como con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, y de igual manera limita el lavado de dinero.