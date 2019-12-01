Atiende Protección Civil encharcamientos en Paseo de la República, en Querétaro capital

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 14:04:13

Querétaro, Querétaro, a 11 de diciembre 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre encharcamientos registrados en Paseo de la República, particularmente a la altura de la colonia Industrial Benito Juárez y la zona de Tremec, tras las lluvias registradas el pasado miércoles en la capital queretana.

Además de la acumulación de agua, en la misma área se reportó la presencia de tierra, piedras y basura arrastradas por la corriente, lo que complicó la circulación vehicular en ese tramo.

Asimismo, se registró un accidente automovilístico en Paseo de la República, a la altura de Jurica, lo que generó carga vial adicional durante las horas de mayor tránsito.

La lluvia, acompañada de granizo, se originó en la zona norte de la ciudad y posteriormente se extendió al resto del área metropolitana, manteniéndose de manera intermitente durante la tarde y parte de la noche.

“No se reportaron afectaciones mayores en otras zonas de la ciudad, debido a que el escurrimiento del agua se dio de manera adecuada y sin acumulaciones significativas”.