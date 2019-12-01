Termina domingo violento en Morelia con cinco homicidios dolosos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 08:02:13

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre 2026.- Luego del hallazgo del cuerpo de una persona que presentaba huellas de violencia, terminó este domingo con cinco asesinatos, dos en una cheleria de la colonia Solidaridad y dos en un domicilio de la colonia Ilustres Novohispanos.

Todo comenzó la madrugada del domingo cuando en un negocio de venta de micheladas, ubicado en la en la esquina de las calles Tratado de Libre Comercio y Nicolás Bravo de la colonia Solidaridad, varias personas fueron atacadas a balazos.

Como resultado del ataque perdieron la vida Francisco “N”, de 30 años y Erick “N”, de 40 años y un joven de 20 años resultó herido.

Horas más tarde en un domicilio de la calle Bartolomé Frías de Albornoz, de la colonia Ilustres Novohispanos, dos personas fueron asesinadas a balazos.

Ya por la noche en la colonia El Quinceo, se localizó el cuerpo sin vida de una persona, mismo que presentaba huellas de violencia, hecho con el cual fueron cinco homicidios dolosos registrados el domingo en la capital del estado.