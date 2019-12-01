Michoacán: Muere en Morelia agente federal tras ser atropellado varias veces por automovilista presuntamente ebrio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 21:24:32

Morelia, Mich., a 11 de octubre de 2026.- Lo que comenzó como un incidente vial terminó en una tragedia. Un agente del Ministerio Público Federal perdió la vida luego de ser atropellado en repetidas ocasiones por un automovilista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, sobre la avenida Morelos Norte, en Morelia.

Los violentos hechos ocurrieron poco antes de las 14:00 horas, a la altura del número 2123, donde el conductor de un automóvil habría impactado la motocicleta en la que viajaba el funcionario federal.

De acuerdo con versiones de testigos, tras el choque, el agente descendió de su unidad para intentar dialogar con el automovilista. Sin embargo, la situación tomó un giro aterrador cuando el conductor presuntamente intentó retirarse del lugar y posteriormente regresó para embestirlo.

Lo más estremecedor es que, según los testimonios, el automovilista no se habría detenido tras derribarlo, sino que le pasó por encima en varias ocasiones, dejándolo gravemente lesionado sobre el pavimento.

Después de la agresión, el presunto responsable intentó escapar, pero fue detenido por elementos policiales, quienes lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

Paramédicos acudieron al sitio para auxiliar al agente, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, donde inicialmente se reportó su estado de salud como delicado. Lamentablemente, el funcionario federal falleció posteriormente a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de esta agresión, determinar si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol y establecer las responsabilidades penales correspondientes.