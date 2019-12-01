Ultiman al coordinador de Protección Civil de Escuinapa; es el quinto funcionario abatido en Sinaloa en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 09:01:26

Escuinapa, Sinaloa, a 12 de octubre 2026.- El titular de Protección Civil Municipal de Escuinapa (PC), Jesús Francisco López Bibriesca, fue ultimado a tiros el pasado 11 de octubre.

De acuerdo con la información disponible, el funcionario fue asesinado en la zona Centro del municipio sinaloense por dos personas que lo interceptaron mientras se trasladaba en un automóvil particular.

Según el alcalde de Escuinapa, previo al homicidio, el coordinador había participado en recorridos por el malecón de Teacapán, Isla del Bosque y distintas colonias, así como en la supervisión de alberguesinstalados ante los posibles efectos del ciclón.

Cabe señalar que la víctima había sido nombrada al puesto el pasado mes de julio.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para dar con los responsables, sin embargo, no tuvieron éxito.