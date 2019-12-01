El fantasma de la brutalidad policial: el oscuro historial detrás de las muertes en los separos de Guanajuato

Guanajuato, Gto., 11 de octubre de 2026.- La reciente muerte de un hombre bajo custodia en el municipio de San Felipe ha vuelto a encender las alarmas sobre una crisis silenciosa pero letal en el estado de Guanajuato: el sistemático abuso de fuerza y la violencia institucional dentro de las celdas municipales.

Más allá de las versiones oficiales iniciales, que suelen apresurarse a señalar "causas naturales" o complicaciones médicas, el historial reciente en la entidad demuestra que los ciudadanos detenidos se enfrentan a un riesgo inminente de agresión policial.

El patrón de brutalidad por parte de los uniformados no es una simple sospecha ciudadana, sino una realidad documentada institucionalmente. El caso más crudo de esta violencia sistémica se registró en Comonfort, donde un joven de 25 años perdió la vida tras ser arrestado en mayo de 2024.

Aunque los hechos ocurrieron en el encierro, la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PRODHEG) sacó a la luz una verdad aterradora: las cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto en que los propios policías propinaron una golpiza al detenido.

Los reportes forenses fueron irrefutables al confirmar que la víctima fue masacrada hasta sufrir la fractura de cinco costillas, muriendo a causa de un trauma profundo en el pecho.

Peor aún, las investigaciones determinaron que estas agresiones mortales ocurrieron ante la mirada inactiva de un juez calificador, evidenciando una red de complicidad y omisión en el sistema de justicia municipal.

Esta peligrosa tendencia de las corporaciones a maquillar la violencia y encubrir a sus elementos quedó nuevamente al descubierto en León, durante septiembre de 2025. Tras el fallecimiento de un hombre de 51 años en las instalaciones policiales, la corporación de seguridad intentó deslindarse rápidamente afirmando que el detenido no presentaba huellas de violencia y sugiriendo, ante la opinión pública, una supuesta congestión alcohólica.

No obstante, la coartada oficial se desmoronó cuando los familiares expusieron el acta de defunción, la cual contradecía tajantemente a los uniformados: la verdadera causa del deceso fue, nuevamente, un trauma profundo en el tórax. El cuerpo presentaba múltiples golpes, destapando el intento de las autoridades por disfrazar un aparente homicidio bajo custodia. A este clima de desconfianza se suma también un deceso en Juventino Rosas, donde las autoridades locales se apresuraron a catalogar una muerte en barandillas como suicidio, obligando a instancias estatales a investigar el opaco actuar de los elementos de seguridad.

El caso de San Felipe bajo la sombra de la sospecha

Es precisamente bajo esta densa sombra de brutalidad y encubrimiento policial que ahora se exige claridad sobre la tragedia ocurrida este 7 de octubre en San Felipe. Un hombre de aproximadamente 30 años, que cumplía un arresto administrativo de 36 horas, presuntamente comenzó a convulsionar en su celda hasta perder la vida por lo que las autoridades catalogaron, en primera instancia, como un paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, frente al sangriento precedente de las policías municipales en Guanajuato, la versión de las autoridades locales carece de credibilidad automática. Organismos defensores a nivel nacional han advertido desde hace años sobre los focos rojos en los separos guanajuatenses, señalándolos como espacios propicios para la tortura y los tratos crueles.

Hoy, ante un historial marcado por costillas rotas, golpes letales y reportes policiales falsos, la exigencia social y legal recae en un peritaje forense completamente independiente. La revisión minuciosa de las cámaras de seguridad de San Felipe será la única herramienta capaz de confirmar si este caso es realmente una tragedia médica, o si, una vez más, el abuso de autoridad y la fuerza desmedida cobraron una vida detrás de las rejas.