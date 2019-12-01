Ataque armado en refinería de Minatitlán deja dos trabajadores muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 08:42:01

Minatitlán, Veracruz, a 26 de octubre 2026.- Dos trabajadores de seguridad de la Refinería de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Minatitlán, perdieron la vida tras un ataque armado perpetrado la noche del 10 de octubre.

De acuerdo con la información oficial, una de las víctimas perdió la vida en el lugar, mientras que la segunda falleció en un hospital donde recibía atención médica.

Los trabajadores muertos fueron identificados como Eduardo E. G., de 30 años, y Óscar O. O., indicó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Igualmente, la dependencia aseguró que ya abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Además, PEMEX reiteró que colaborará con las autoridades durante el caso.

Por su parte, la Sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana exigió el esclarecimiento de la agresión.