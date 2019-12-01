Cae “El Cabra”, líder criminal salvadoreño; fue detenido en Tabasco

Cae “El Cabra”, líder criminal salvadoreño; fue detenido en Tabasco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 08:21:37
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, señalado como líder de una organización criminal de El Salvador.

Lo anterior lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

En su mensaje, el funcionario federal detalló que el sospechoso está identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Mara 18” y objetivo de las autoridades de El Salvador.

Igualmente, el secretario García Harfuch detalló que el sujeto contaba con una orden de aprehensión internacional por delitos de alto impacto.

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