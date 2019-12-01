Gobierno de Michoacán reitera cero tolerancia a la apología del delito: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 18:12:49

Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, reiteró que en Michoacán está estrictamente prohibida cualquier forma de apología del delito, tanto en eventos públicos como privados, con especial énfasis en los espacios educativos.

El encargado de la política interna del estado recordó que esta disposición se encuentra vigente desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo de 2023, por lo que su cumplimiento es obligatorio en todo el territorio michoacano.

En ese sentido, hizo un llamado puntual a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, para que refuercen los mecanismos de supervisión en actividades culturales, artísticas y recreativas.

“Es fundamental que las instituciones educativas vigilen de manera estricta cualquier tipo de expresión artística o evento cultural que se realice en sus instalaciones, a fin de evitar la promoción o normalización de conductas delictivas que están prohibidas por la ley”, subrayó.

Asimismo, el secretario de Gobierno expresó el rechazo categórico del Gobierno estatal ante la realización de una actividad en la que, durante un concurso del Colegio de Bachilleres, se presentó un número artístico que incurrió en apología del delito.

Ante estos hechos, informó que ya se iniciaron las acciones correspondientes para deslindar responsabilidades y aplicar las medidas administrativas necesarias.

“El Gobierno del Estado no tolerará este tipo de conductas. Actuaremos conforme a la ley para garantizar que los espacios educativos sigan siendo entornos de formación en valores, legalidad y respeto”, enfatizó Zepeda Villaseñor.

Finalmente, reiteró que la administración estatal mantiene una política firme para prevenir la violencia y fortalecer una cultura de paz, en coordinación con las autoridades educativas y de seguridad.