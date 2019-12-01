Michoacán: controlado el 90 % del incendio forestal en el Área Natural Protegida de Tzitzio

Tzitzio, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- La Secretaría del Medio Ambiente (Secma) informa que de manera preliminar y gracias a un esfuerzo interinstitucional coordinado, en se ha controlado un 90 por ciento y se ha liquidado el 60 por ciento del incendio forestal en el municipio de Tzitzio. La superficie afectada son aproximadamente 268 hectáreas, principalmente en el Área Natural Protegida de Mesa de Tzitzio, esto de acuerdo al último reporte de las 14:45 horas.

En el combate de este siniestro Forestal han participado 118 elementos de fuerza de tarea de diferentes dependencias estatales, federales y municipales, como son cinco brigadas y dos técnicos de la Comisión Forestal de Michoacán; cuatro brigadas y tres técnicos de la Comisión Nacional Forestal; 20 elementos de la Secretaría de la Defensa, una brigada de Protección Civil de Michoacán, 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) División Forestal y 30 elementos de la Guardia Nacional.

De igual manera, participan técnicos de la Secma, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Protección Civil Municipal, Ayuntamiento de Tzitzio y voluntarios, que han trabajado arduamente para liquidar el fuego.

Además, como parte de las acciones, participa activamente un helicóptero con helibalde del Servicio Aéreo de la SSP, con lo que se han logrado ocho descargas de agua en más de una hora de vuelo acumulado.

Comprometidos con la preservación del medio ambiente, las brigadas continúan con los trabajos para extinguir el incendio y permanecen en vigilancia para garantizar la total seguridad de la zona afectada.