Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 15:15:59

Jacona, Michoacán, 24 de octubre del 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) investigan el homicidio de un hombre, el cual ocurrió la mañana de este viernes en la colonia Lomas del Paraíso donde el ahora occiso esperaba a una clienta para venderle un terreno, al momento no hay pistas de los presuntos homicidas.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que minutos antes de las 11:00 horas en el 911 se reporto una persona lesionada por arma de fuego en la calle Las Flores.

Policías Municipales y Guardias Nacionales se movilizaron al lugar confirmando el reporte por lo que acordonaron la zona y solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron y al tratar de auxiliar al señor Benjamín G., C., de 59 años de edad, vecino de la zona Centro de este municipio, se percataron que carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba.

Los agentes solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado, por lo que minutos más tarde llegaron Peritos Especializados, Agentes Ministeriales y el Ministerio Público quienes se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para que sea reclamado por sus familiares y se continúen con las indagatorias.