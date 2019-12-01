Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 11:01:59

Morelia, Michoacán, 1 de septiembre del 2025.- Se debe tener cuidado con el uso de teléfonos en menores de edad, ya que las redes sociales tienen muchos riesgos para ellos, que buscan socializar con nuevas personas en el mundo digital.

Hasta este medio de comunicación llegó el caso de una menor de 12 años de edad, la cual, se hizo amiga de unos presuntos niños españoles, de quienes consiguió sus números de teléfono a través de la aplicación de entretenimiento TikTok.

Los padres detectaron que a la menor se le solicitaba información personal, así como le pedían que mandara audios a través de WhatsApp, en lo que podría tratarse de clonación de voz a través de las herramientas que brinda hoy en día la Inteligencia Artificial.

Una vez que los responsables de la menor detectaron los mensajes, presentaron una denuncia ante las autoridades correspondientes y compartieron los números telefónicos de los presuntos extorsionadores que se hacen pasar como menores amigables.

- 603289734 es el primero de ellos, bajo el nombre de “Cándido José”

- 722466959 es el segundo, bajo el nombre de “Toni”

Es importante que los padres de familia supervisen la actividad de sus hijos menores en redes sociales, debido a los peligros que puede representar el socializar con extraños, para así, evitar cualquier situación de inseguridad.