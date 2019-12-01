Taxista es asesinado dentro de su vivienda en Huetamo, Michoacán; agresor huyó

Taxista es asesinado dentro de su vivienda en Huetamo, Michoacán; agresor huyó
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 00:21:59
Huetamo, Mich., a 26 de febrero de 2026. — Un hombre dedicado al servicio de taxi fue privado de la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Unidad Deportiva, luego de recibir un disparo por parte de un individuo que logró escapar del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Francisco Javier, de 51 años de edad, quien se encontraba en su casa situada en la calle Herrejón, cuando ocurrió la agresión durante la tarde de este martes.

Testimonios recabados señalan que, en un momento determinado, un sujeto accionó un arma contra el hombre y posteriormente se dio a la fuga. A unos metros de la entrada principal del inmueble fue localizado un rifle de diábolos calibre 0.56 milímetros, presuntamente abandonado por el agresor.

Familiares del afectado lo trasladaron de inmediato al IMSS para recibir atención médica; sin embargo, al ingresar al área de urgencias se confirmó que ya no contaba con signos vitales, debido a una herida de perdigones a la altura del corazón.

Más tarde, personal de la Fiscalía de Michoacán acudió al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero del presunto responsable.

Noventa Grados
