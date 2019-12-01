Tarímbaro, Michoacán: Enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes deja tres fallecidos

Tarímbaro, Michoacán: Enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes deja tres fallecidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 19:08:26
Tarímbaro, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- Un saldo de tres presuntos delincuentes muertos fue el que dejó un enfrentamiento entre militares y sujetos armados.

Al respecto se informó que autoridades del Ejército Mexicano llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la localidad de Téjaro.

En un momento determinado los militares fueron agredidos por hombres armados, por lo que repelieron la agresión, dejando el salo de tres civiles sin vida, mientras que los demás huyeron rumbo a zona boscosa.

La zona fue resguardada por decenas de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de que personal de Fiscalía General del Estado de Michoacán, se encargó de realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron enviados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

 

Noventa Grados
