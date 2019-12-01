Golpe nacional al crimen: detenciones, decomisos de estupefacientes, explosivos y pérdidas millonarias en operativos federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 11:23:22

Ciudad de México, 16 de diciembre del 2025.- El Gabinete de Seguridad dio a conocer las acciones más relevantes realizadas el 15 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Baja California:

En Tijuana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Estatal detuvieron a una persona que contaba con una orden de aprehensión vigente en California, Estados Unidos, por los delitos de homicidio y robo. Al momento de su captura se le aseguraron diversas pastillas de color verde.

Ciudad de México:

En la alcaldía Cuauhtémoc, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC cumplimentaron una orden de aprehensión contra una persona presuntamente relacionada con delincuencia organizada, así como con delitos contra la salud, tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos.

Coahuila:

En Acuña, personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal cateó un inmueble donde fueron detenidas dos personas. Durante el operativo se aseguraron 12.5 kilogramos de metanfetamina, 15 kilogramos de marihuana y un vehículo.

En Ramos Arizpe, sobre la carretera Saltillo–Monterrey, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona que transportaba 20 mil litros de diésel en un tractocamión, sin poder acreditar su procedencia legal.

Michoacán:

En acciones realizadas en Nahuatzen y Morelia, así como en el Aeropuerto Internacional General Francisco J. Múgica, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona en posesión de un arma larga, un arma corta, cinco cargadores, 40 cartuchos, 1.2 kilogramos de marihuana, dos artefactos explosivos, 32 percutores, 32 cuerpos de artefactos explosivos improvisados y un chaleco táctico.

Morelos:

En el municipio de Yautepec, fuerzas federales de la FGR, SSPC, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Profeco realizaron un cateo por delitos relacionados con hidrocarburos, donde aseguraron diversa documentación y el inmueble intervenido.

Nayarit:

En Santiago Ixcuintla, elementos de la FGR y la SSPC cumplimentaron una orden de reaprehensión contra un hombre acusado de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y abuso de autoridad.

Tamaulipas:

En Nuevo Laredo, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguró mil 725 dosis de cocaína, 175 de metanfetamina y 75 de marihuana, además de cartuchos y un vehículo. El valor estimado de la droga asegurada asciende a 502 mil pesos.

Sinaloa:

En el municipio de Cosalá, en distintas localidades, elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron seis áreas de concentración de material utilizado para actividades ilícitas, donde aseguraron 8 mil 400 litros de sustancias químicas.

Estas acciones representan una afectación económica de aproximadamente 166 millones de pesos para la delincuencia organizada.