Golpe nacional al crimen: detenciones, decomisos de estupefacientes, explosivos y pérdidas millonarias en operativos federales

Golpe nacional al crimen: detenciones, decomisos de estupefacientes, explosivos y pérdidas millonarias en operativos federales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 11:23:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 16 de diciembre del 2025.- El Gabinete de Seguridad dio a conocer las acciones más relevantes realizadas el 15 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Baja California:
En Tijuana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Estatal detuvieron a una persona que contaba con una orden de aprehensión vigente en California, Estados Unidos, por los delitos de homicidio y robo. Al momento de su captura se le aseguraron diversas pastillas de color verde.

Ciudad de México:
En la alcaldía Cuauhtémoc, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la SSPC cumplimentaron una orden de aprehensión contra una persona presuntamente relacionada con delincuencia organizada, así como con delitos contra la salud, tráfico de armas de fuego y de hidrocarburos.

Coahuila:
En Acuña, personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal cateó un inmueble donde fueron detenidas dos personas. Durante el operativo se aseguraron 12.5 kilogramos de metanfetamina, 15 kilogramos de marihuana y un vehículo.

En Ramos Arizpe, sobre la carretera Saltillo–Monterrey, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona que transportaba 20 mil litros de diésel en un tractocamión, sin poder acreditar su procedencia legal.

Michoacán:
En acciones realizadas en Nahuatzen y Morelia, así como en el Aeropuerto Internacional General Francisco J. Múgica, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una persona en posesión de un arma larga, un arma corta, cinco cargadores, 40 cartuchos, 1.2 kilogramos de marihuana, dos artefactos explosivos, 32 percutores, 32 cuerpos de artefactos explosivos improvisados y un chaleco táctico.

Morelos:
En el municipio de Yautepec, fuerzas federales de la FGR, SSPC, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Profeco realizaron un cateo por delitos relacionados con hidrocarburos, donde aseguraron diversa documentación y el inmueble intervenido.

Nayarit:
En Santiago Ixcuintla, elementos de la FGR y la SSPC cumplimentaron una orden de reaprehensión contra un hombre acusado de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y abuso de autoridad.

Tamaulipas:
En Nuevo Laredo, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguró mil 725 dosis de cocaína, 175 de metanfetamina y 75 de marihuana, además de cartuchos y un vehículo. El valor estimado de la droga asegurada asciende a 502 mil pesos.

Sinaloa:
En el municipio de Cosalá, en distintas localidades, elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron seis áreas de concentración de material utilizado para actividades ilícitas, donde aseguraron 8 mil 400 litros de sustancias químicas.

Estas acciones representan una afectación económica de aproximadamente 166 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalía de Michoacán identifica a 3 probables responsables de detonar dron en el ataque de Coahuayana
Choque entre autobús y camión de carga deja al menos dos muertos, en Oaxaca
Fiscalía de Michoacán: "No hay investigaciones contra policías comunitarios de Coahuayana; edil debe certificar estatus de la corporación"
Suspenden inicio de juicio contra "El Lastra", reclutador de grupo delincuencial jalisciense en el Rancho Izaguirre
Más información de la categoria
Captan a senadora morenista Mariela Gutiérrez con reloj de 400 mil pesos; no incluye lujos en su declaración patrimonial
Denuncian cobros indebidos y violación de un amparo federal en la clínica Hemodiálisis de Occidente en Uruapan, Michoacán
Suspenden inicio de juicio contra "El Lastra", reclutador de grupo delincuencial jalisciense en el Rancho Izaguirre
Claudia Sheinbaum analizará alcances de acuerdo emitido por Trump sobre fentanilo; deja ver su desacuerdo
Comentarios