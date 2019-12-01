Suspenden a juez de Uruapan por presunto abuso de funciones y entorpecer la justicia

Suspenden a juez de Uruapan por presunto abuso de funciones y entorpecer la justicia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 12:53:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 14 de enero de 2026.- La limpieza en el Poder Judicial de Michoacán arrancó este año en Uruapan, con la suspensión de funciones del juez Ulises C., como parte de una medida dictada por la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado.  

El propósito de la medida cautelar es evitar que el juzgador interfiera en las investigaciones que lo vinculan con el entorpecimiento de procesos judiciales; surge tras una indagatoria iniciada por la Unidad de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, que señalan al servidor público por presuntamente impedir o entorpecer procedimientos judiciales en al menos cinco expedientes distintos. 

La gravedad del caso radica en que las presuntas irregularidades del juez tuvieron efectos directos en procesos penales relacionados con delitos de alto impacto, tales como secuestro, delincuencia organizada, cohecho, narcomenudeo y osesión de armas de fuego.

De acuerdo con la Comisión de Disciplina del Tribunal, la permanencia del juez en su cargo representaba un riesgo para la adecuada impartición de justicia, con la posibilidad de generar daños irreparables a las partes involucradas en dichos procesos.

La Fiscalía General del Estado celebró la determinación, subrayando que esta separación es de carácter estrictamente preventivo y provisional. El objetivo principal de la medida es evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, así como impedir que continúen los efectos perjudiciales de las presuntas faltas administrativas mientras se desarrolla la investigación.

Las indagatorias comenzaron tras el reporte de conductas que podrían configurar un abuso de funciones, donde el juzgador habría realizado actos tendientes a obstaculizar los derechos que la ley confiere a las partes en conflicto. Con esta suspensión, la Comisión busca sentar un precedente sobre la vigilancia del actuar de los servidores públicos en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investigan atropellamiento de una mujer que murió en Los Reyes, Michoacán; un adolescente, el responsable
Lo interceptan en una carnicería y lo acribillan a tiros en Uruapan, Michoacán
Suspenden a juez de Uruapan por presunto abuso de funciones y entorpecer la justicia
Carambola en la autopista de Occidente deja un muerto y nueve marinos lesionados
Más información de la categoria
Estados Unidos suspende trámites de visa para ciudadanos de 75 países; destacan Brasil, Uruguay y Colombia
Lo interceptan en una carnicería y lo acribillan a tiros en Uruapan, Michoacán
Asalto interrumpe picnic en Los Fuertes de Loreto, en Puebla; queda grabado en video
México, entre los 10 países más felices del mundo: World Hapiness Report 2025
Comentarios