Suspenden a juez de Uruapan por presunto abuso de funciones y entorpecer la justicia

Uruapan, Michoacán, 14 de enero de 2026.- La limpieza en el Poder Judicial de Michoacán arrancó este año en Uruapan, con la suspensión de funciones del juez Ulises C., como parte de una medida dictada por la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado.

El propósito de la medida cautelar es evitar que el juzgador interfiera en las investigaciones que lo vinculan con el entorpecimiento de procesos judiciales; surge tras una indagatoria iniciada por la Unidad de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, que señalan al servidor público por presuntamente impedir o entorpecer procedimientos judiciales en al menos cinco expedientes distintos.

La gravedad del caso radica en que las presuntas irregularidades del juez tuvieron efectos directos en procesos penales relacionados con delitos de alto impacto, tales como secuestro, delincuencia organizada, cohecho, narcomenudeo y osesión de armas de fuego.

De acuerdo con la Comisión de Disciplina del Tribunal, la permanencia del juez en su cargo representaba un riesgo para la adecuada impartición de justicia, con la posibilidad de generar daños irreparables a las partes involucradas en dichos procesos.

La Fiscalía General del Estado celebró la determinación, subrayando que esta separación es de carácter estrictamente preventivo y provisional. El objetivo principal de la medida es evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, así como impedir que continúen los efectos perjudiciales de las presuntas faltas administrativas mientras se desarrolla la investigación.

Las indagatorias comenzaron tras el reporte de conductas que podrían configurar un abuso de funciones, donde el juzgador habría realizado actos tendientes a obstaculizar los derechos que la ley confiere a las partes en conflicto. Con esta suspensión, la Comisión busca sentar un precedente sobre la vigilancia del actuar de los servidores públicos en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en Michoacán.