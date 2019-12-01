Investigan atropellamiento de una mujer que murió en Los Reyes, Michoacán; un adolescente, el responsable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 13:20:59

Morelia, Michoacán, 14 de enero del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dieron inicio a una Carpeta de Investigación contra un adolescente implicado en un hecho de tránsito registrado en el municipio de Los Reyes, donde una mujer perdió la vida.

Sobre el particular se informó que el pasado 12 de enero, personal de la Policía Municipal se trasladó a la avenida Emiliano Zapata, en su cruce con andador Encuentro de Charo, tras recibir el reporte de un accidente de motocicleta.

En el sitio fue asegurado un menor identificado como L.D.S.S., quien presuntamente había arrollado a una mujer que se disponía a cruzar la calle.

La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital de la zona, donde posteriormente perdió la vida.

El adolescente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de iniciar con las diligencias correspondientes.