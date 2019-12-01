Suman 5 víctimas mortales, tras agresión durante pelea de gallos clandestina en la colonia Valle Dorado 2000 de Corregidora, Querétaro

Suman 5 víctimas mortales, tras agresión durante pelea de gallos clandestina en la colonia Valle Dorado 2000 de Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 11:04:36
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Querétaro, Querétaro, a 16 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que inició una carpeta de investigación con motivo de los hechos registrados al interior de un inmueble ubicado en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, donde se registró un evento que dejó como saldo cuatro personas sin vida y algunas más lesionadas en el lugar; posteriormente se confirmó el fallecimiento de una persona más en el hospital al que fue trasladada.

Este hecho ocurrió cerca de la medianoche de este miércoles, en la colonia Valle Dorado 2000, dentro de un predio particular, en donde se estaba realizando una pelea de gallos clandestina.

Tras un altercado, por apuestas, se registraron las detonaciones, que a un inicio dejó sin vida a cuatro personas y tres más heridas graves, una de ellas, de acuerdo a la FGE, ya perdió la vida.

Hasta el momento no se ha realizado alguna detención, por lo que continúan las investigaciones por parte de las autoridades.

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