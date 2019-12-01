Suman 27 motociclistas fallecidos en accidentes viales en Morelia durante 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 20:09:38

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Con base en reportes periódicos, en este 2026 suman ya 27 motociclistas muertos en accidentes en esta ciudad de Morelia: enero, 2 muertos; febrero, 1; marzo, 2; abril, 3; mayo, 2; junio, 3; julio, 5; agosto, 3; septiembre, 5, y octubre, 1.

El recuento anual comienza con dos personas fallecidas en enero, en distintos percances. El 1 de enero, una motociclista murió al ser atropellada en la carretera Morelia-Salamanca; el 25 de enero, un motociclista murió, presuntamente al caer de su unidad, en la avenida Acueducto.

El 9 de febrero, en la avenida Morelos Norte, en la colonia La Soledad, un motociclista murió al chocar contra un árbol.

El 10 de marzo, en dos percances, igual número de motociclistas perdieron la vida: uno al derrapar en la avenida Periodismo y el otro al chocar contra un camión en la avenida C5, en Villas del Pedregal.

El 20 de abril, en un choque entre un vehículo y una motocicleta, en la autopista Morelia-Pátzcuaro, un motociclista murió.

El 25 de abril, un joven falleció en un hospital tras accidentarse en el libramiento Poniente; ese mismo día, en la carretera Chiquimitío-Torreón Nuevo, otro motociclista murió al derrapar con su vehículo.

El 14 de mayo, Pedro H., de aproximadamente 54 años de edad, quien conducía una motocicleta de la marca Ducati, con placa de circulación L9D47U, perdió la vida al accidentarse en el libramiento Sur de esta ciudad de Morelia.

El 30 de mayo, en la tenencia de Santiago Undameo, José C. perdió la vida al accidentarse con su motocicleta.

El 14 de junio, Luis Leonardo “N”, de 8 años de edad, murió al accidentarse con la cuatrimoto en que viajaba sobre la avenida Fray Antonio de San Miguel.

El 22 de junio, Fabián “N”, de 18 años, murió al accidentarse con su motocicleta sobre la avenida Morelos Norte, en el Centro.

El 23 de junio, en la avenida Acueducto, Paulina Fernanda “N”, de 26 años, perdió la vida al chocar su motocicleta contra uno de los arcos.

El 9 de julio, en el periférico Poniente, a la altura de la colonia Nicolaítas Ilustres, Óscar Daniel B., de 40 años, murió tras accidentarse con la motocicleta en que viajaba.

El 17 de julio, Daniel R., de 20 años, repartidor de aplicación, murió tras ser chocado por una camioneta en el libramiento Sur de esta ciudad.

El 23 de julio, Diego Luis “N”, de 41 años, murió luego de chocar contra la parte trasera de una camioneta en la avenida Madero Poniente, frente al bar Ramsés.

El 27 de julio, Francisco “N”, de 40 años, falleció tras caer de su motocicleta y salir proyectado al vacío en el distribuidor vial de la salida a Charo.

El 29 de julio, murió Juan Pablo B., de 24 años de edad, tras chocar su motocicleta contra una camioneta en el cruce de las avenidas Camelinas y Rey Tanganxoan II, frente al parque Zoológico Benito Juárez.

El 1 de agosto, luego de que dos motocicletas chocaran en calles del fraccionamiento Jardines del Rincón, un motociclista perdió la vida.

El 23 de agosto, José Julián y Misael, de 20 y 25 años de edad, respectivamente, perdieron la vida al chocar contra un árbol la motocicleta en que viajaban, en la avenida Madero Poniente, en la colonia Los Ejidos.

El 2 de septiembre, un motociclista murió luego de chocar contra un camión sobre la calzada La Huerta, en la colonia Morelos.

El 6 de septiembre, un joven murió luego de derrapar con su motocicleta en la avenida Madero Poniente, en las inmediaciones de Las Tarascas.

Ese mismo 6 de septiembre, tres personas murieron tras el choque de dos motocicletas en el bulevar García de León.

El 16 de octubre, un individuo murió al accidentarse con su motocicleta en el periférico Norte, en las inmediaciones de El Realito.