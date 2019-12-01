Gobierno de Michoacán condena agresión contra elementos de la Guardia Civil; una agente resultó con quemaduras de segundo grado: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 18:35:30

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- El Gobierno de Michoacán condena enérgicamente las agresiones registradas contra elementos de la Guardia Civil, particularmente el ataque que dejó a una agente con quemaduras de segundo grado en ambas piernas, luego de que presuntos estudiantes normalistas arrojaran un artefacto pirotécnico durante una manifestación.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que este tipo de actos de violencia son inaceptables y atentan contra la integridad de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el orden público.

Ante estos hechos, informó que se dispuso de un operativo de seguridad para disolver la manifestación, con el propósito de evitar nuevas agresiones, salvaguardar la integridad de la ciudadanía y prevenir cualquier afectación a terceros.

Zepeda Villaseñor enfatizó que el Gobierno del Estado respeta plenamente el derecho a la libre manifestación y a la expresión de las demandas sociales; sin embargo, sostuvo que ninguna inconformidad justifica poner en riesgo la vida o la integridad física de las personas.

El encargado de la política interna reiteró que la administración estatal mantiene una política de puertas abiertas, privilegiando en todo momento el diálogo como la principal herramienta para resolver diferencias y construir acuerdos.

En ese sentido, hizo un llamado a los grupos manifestantes a conducirse por las vías pacíficas e institucionales, reiterando la disposición del Gobierno de Michoacán para escuchar y atender sus planteamientos mediante el entendimiento y el respeto mutuo.

Finalmente, Raúl Zepeda Villaseñor subrayó que el Gobierno del Estado continuará garantizando tanto el derecho a la libre manifestación como la seguridad de las y los michoacanos, bajo la premisa de que el diálogo siempre debe prevalecer sobre cualquier expresión de violencia.