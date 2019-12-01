Reportan al menos 30 normalistas lesionados tras enfrentamiento con la Guardia Civil en Morelia

Reportan al menos 30 normalistas lesionados tras enfrentamiento con la Guardia Civil en Morelia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 18:43:01
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Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2026.- Al menos 30 estudiantes normalistas de Cherán y dos elementos policiales resultaron lesionados durante un enfrentamiento con elementos de la Guardia Civil, ocurrido mientras se manifestaban sobre la avenida La Huerta, en la capital michoacana.

Previo al inicio de la marcha, Gobernación y los estudiantes habían acordado que la movilización se realizaría de manera pacífica. 

Sin embargo, al llegar a la altura de una refresquera ubicada en esa vialidad, los normalistas habrían lanzado cohetones hacia el interior del establecimiento.

Tras estos hechos, elementos de la Guardia Civil respondieron con gases lacrimógenos. Durante el enfrentamiento, los estudiantes también  arrojaron piedras y cohetones contra los agentes estatales.

Los estudiantes y los policías, fueron atendidos por paramédicos.

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