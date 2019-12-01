Localizan a dos personas sin vida en Apatzingán, Michoacán

Localizan a dos personas sin vida en Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 20:05:04
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Apatzingán, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Los cuerpos de dos personas que fueron asesinadas a balazos y que estaban envueltos en cobijas fueron localizados en calles de la colonia El Varillero de esta ciudad.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que, en la esquina de las calles Mariano Jiménez y Cuautla, de la referida colonia, estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio se trasladaron agentes de la Policía Municipal, quienes, tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos integrantes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y estaba envuelto en cobijas. Los restos fueron trasladados al Semefo para los efectos de ley.

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