Suman tres muertos tras explosión de coche bomba en Coahuayana: Fiscalía Michoacán investiga intervención de carteles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 16:54:05

Coahuayana, Mich., a 6 de diciembre de 2025.- Las autoridades de Michoacán confirmaron que la explosión de un coche bomba frente al cuartel de la Policía Comunitaria dejó un saldo de tres personas fallecidas: el conductor del vehículo, quien murió en el lugar, y dos policías comunitarios que perdieron la vida mientras recibían atención médica en el hospital, de acuerdo con información de la Fiscalía.

Personal pericial localizó el cuerpo del presunto responsable dentro de los restos del automóvil, por lo que se realizan pruebas de identificación y análisis del material explosivo utilizado en el ataque. Peritos también trabajan en la reconstrucción del suceso y la recopilación de indicios en la zona.

Como parte de las investigaciones, se revisan cámaras de seguridad para determinar si hubo más involucrados y trazar la ruta que siguió el vehículo antes de detonar.

Ante la escalada de violencia, autoridades federales y estatales implementaron operativos de vigilancia y seguridad para evitar nuevos hechos y garantizar la integridad de la población del municipio y comunidades cercanas.

Coahuayana, como muchos municipios de la sierra costa de Michoacán, padece por la lucha de grupos criminales por el control de las actividades delictivas. La lucha es financiada y armada por grandes carteles como el Jalisco Nueva Generación o el de Tepalcatepec.

La Fiscalía continúa integrada la carpeta de investigación y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial.