Disparan contra hombre afuera de una vivienda en la colonia Las Flores, en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 22:00:09

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.— Sujetos que viajaban a bordo de un vehículo dispararon contra un hombre que se encontraba afuera de un domicilio en la colonia Las Flores. El atacado repelió la agresión y después huyó, al igual que los agresores.

Al respecto se informó que los hechos se registraron esta noche sobre la calle Margarita, esquina con Clavel, de la referida colonia.

De acuerdo con la información recabada, los desconocidos llegaron al lugar y abrieron fuego contra el hombre, quien respondió a los disparos.

Tras el intercambio de balazos, ambas partes se retiraron del sitio. No se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Elementos de la Policía Morelia acudieron al lugar e implementaron un operativo en la zona, sin lograr localizar a los involucrados.

Hasta el momento se desconoce su identidad y el motivo de la agresión.