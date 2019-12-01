Denuncia ciudadana pone al descubierto palenque clandestino en Apatzingán, Michoacán; autoridades suspenden evento

Denuncia ciudadana pone al descubierto palenque clandestino en Apatzingán, Michoacán; autoridades suspenden evento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 19:07:48
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Apatzingán, Mich., a 8 de noviembre de 2026.— Un palenque que operaba de manera clandestina en un inmueble de la comunidad de El Recreo fue suspendido tras una intervención conjunta de elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio en respuesta a una denuncia ciudadana.

La movilización policial se originó luego de que habitantes alertaran sobre la realización del evento irregular, lo que motivó el despliegue de ambas corporaciones para verificar la situación.

Al arribar al domicilio señalado, los agentes constataron que el palenque se encontraba en desarrollo, por lo que procedieron a interrumpir las actividades y retirar a los responsables de su organización.

El operativo se llevó a cabo de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad estatales y municipales, que finalmente dieron por suspendido el evento.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre posibles sanciones relacionadas con la organización de este palenque clandestino.

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