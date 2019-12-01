Desmantelan laboratorio en Puebla; decomisan 650 kilos de estupefaciente y detienen a dos hombres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 19:21:00

*En el operativo realizado en Atempan, fuerzas federales y estatales también aseguraron mil 200 litros de ácido fenilacético, reactores industriales y grandes cantidades de sustancias químicas utilizadas para producir drogas sintéticas.

Puebla, Pue., a 8 de noviembre de 2026.— Un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de drogas sintéticas fue desmantelado en el municipio de Atempan, Puebla, durante un operativo conjunto que dejó como saldo dos hombres detenidos y el aseguramiento de 650 kilogramos de metanfetamina que se encontraba en proceso de elaboración.

La intervención se llevó a cabo el pasado 6 de noviembre en la zona centro de Atempan, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con corporaciones federales, estatales y municipales, localizaron instalaciones acondicionadas con maquinaria especializada y cantidades considerables de precursores químicos.

De acuerdo con información difundida por las autoridades federales, entre los principales hallazgos destacan mil 200 litros de ácido fenilacético, almacenados en una tina con capacidad de mil litros y un tambo de 200 litros, además de diversas sustancias químicas presuntamente destinadas a la producción ilegal de estupefacientes.

El sitio contaba con equipo de gran capacidad para el procesamiento de sustancias, incluidos cuatro reactores de destilación de mil litros cada uno, una centrifugadora, una mezcladora industrial y un colector de 100 litros, lo que evidencia la infraestructura instalada en el inmueble intervenido.

Durante la inspección también fueron contabilizados cuatro mil litros de cloruro de calcio, 725 kilogramos de hidróxido de sodio, 425 kilos de ácido tartárico, 275 kilos de cloro granulado y 150 kilos de ácido cianoacético.

A estos materiales se sumaron 55 kilogramos de peróxido de dicumilo y 27 kilos de aluminio, además de otros insumos que quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

El aseguramiento incluyó 17 tinas de distintas capacidades, cuatro ollas de peltre, 22 tanques de gas de 30 kilogramos, cuatro hornillas, una báscula, una carretilla y seis palas. También fueron localizados 15 tambos vacíos de 200 litros, 20 cubetas, cinco bidones con agua y un remolque.

Uno de los hallazgos relevantes fue la presencia de dos fosas utilizadas para el desecho de materiales, las cuales formaban parte de las instalaciones detectadas durante la intervención.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y policías municipales de Tlatlauquitepec y Atempan, además del personal naval.

Los dos hombres capturados, cuyas identidades no fueron dadas a conocer, quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con las sustancias, maquinaria y demás objetos asegurados.

La Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer las actividades que se desarrollaban en el inmueble.

La Secretaría de Marina destacó que el operativo forma parte de las acciones coordinadas entre instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para combatir la producción y distribución ilegal de drogas sintéticas.

El aseguramiento representa un golpe a la infraestructura clandestina de fabricación de estupefacientes en Puebla, al retirar de operación un inmueble equipado con maquinaria industrial, sustancias químicas y cientos de kilogramos de droga en proceso de elaboración.