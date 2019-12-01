Los hermanos R1 y R2: La historia detrás de Jalisco y las investigaciones por el crimen de Carlos Manzo en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 21:41:22

*De sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación a las investigaciones por el asesinato del alcalde de Uruapan, los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala vuelven a colocarse en el centro de la atención nacional. Su historia incluye detenciones, años en prisión, acusaciones de narcotráfico y nuevas investigaciones sobre la violencia en Jalisco y Michoacán.

Guadalajara, Jal., a 8 de noviembre de 2026.— Los nombres de Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como “El R1” y “El R2”, respectivamente, han vuelto a cobrar relevancia tras la captura del segundo durante un operativo de fuerzas federales en este domingo en Zapopan, Jalisco.

Se trata de dos hermanos identificados por las autoridades como presuntos dirigentes de una estructura criminal conocida como “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos antecedentes se remontan a más de una década.

Sin embargo, el interés por su historia va más allá del narcotráfico. Las investigaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, han colocado nuevamente bajo la lupa a esta organización y, particularmente, al R1, señalado como presunto autor intelectual del crimen.

¿Quiénes son los hermanos R1 y R2?

Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, y Rafael Álvarez Ayala, conocido como “El R2”, han sido relacionados por las autoridades con operaciones del CJNG en distintas regiones del occidente de México.

Ambos fueron detenidos en 2012, cuando las autoridades federales los identificaron como presuntos operadores dedicados al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

En aquel periodo, los hermanos fueron vinculados con la estructura criminal encabezada históricamente por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Tras permanecer aproximadamente una década en prisión, recuperaron su libertad en 2022 mediante resoluciones judiciales.

Sus nombres, sin embargo, continuaron apareciendo en investigaciones sobre actividades del crimen organizado.

Del narcotráfico al caso Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán, provocó una investigación sobre los responsables materiales e intelectuales del ataque.

Conforme avanzaron las indagatorias, las autoridades identificaron posibles conexiones con integrantes de una estructura criminal vinculada al CJNG.

En ese contexto surgió nuevamente el nombre de Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio.

Su detención, registrada en julio de 2026, representó un avance en las investigaciones sobre el asesinato del presidente municipal.

La captura del R2 en Zapopan, Jalisco

Este domingo 8 de noviembre, Rafael Álvarez Ayala, “El R2”, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales en las inmediaciones de avenida México y Terranova, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con los reportes difundidos por las autoridades, durante la intervención se registró un enfrentamiento armado en el que el presunto operador criminal resultó herido.

También se reportó un elemento de la Secretaría de Marina lesionado.

El operativo dejó un saldo de 20 personas detenidas, incluido el R2, y contó con trabajos de inteligencia y cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La captura representa un nuevo episodio en las acciones contra estructuras criminales con presencia en Jalisco y Michoacán.

EEUU también los tiene en la mira

Los hermanos Álvarez Ayala también enfrentan acusaciones en Estados Unidos.

En agosto de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense informó sobre cargos relacionados con una presunta conspiración internacional para traficar cocaína y metanfetamina, así como delitos vinculados con armas de fuego.

Las acusaciones forman parte de investigaciones sobre las redes de distribución de drogas y las operaciones del crimen organizado transnacional.

Jalisco y Michoacán, zonas de operaciones del CJNG

La historia de los hermanos R1 y R2 refleja la dimensión regional de las investigaciones contra el crimen organizado en el occidente de México.

Jalisco aparece como uno de los principales escenarios de sus antecedentes y detenciones, mientras que Michoacán se encuentra en el centro de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.

La captura del R2 plantea nuevas interrogantes sobre la estructura de Los Erres, sus operaciones actuales y la información que las autoridades podrían obtener para esclarecer otros delitos.

¿Qué papel desempeñaban los hermanos dentro del CJNG? ¿Qué vínculos existían entre su organización y los grupos que operaban en Michoacán? ¿Podrán las investigaciones esclarecer por completo quién ordenó el asesinato de Carlos Manzo?

Por ahora, solo el tiempo podrá dar más respuestas.