Sujetos armados disparan contra la fachada de tres comercios dejando daños materiales en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 10:17:09

Celaya, Guanajuato, a 26 de septiembre de 2025.- En menos de 5 horas de esta mañana del viernes, la fachada de tres comercios incluyendo una fábrica fueron blancos de un ataque armado dejando solo daños materiales.

Fue poco después de las 5 de la mañana que reportaron múltiples disparos de arma de fuego en la avenida Lázaro Cárdenas cerca del panteón Sur.

Autoridades llegaron a la zona y encontraron la fachada con un portón blanco con diversas perforaciones de producidas por arma de fuego.

Minutos después se reportaron en sobre el eje clouthier y esquina calle Ruiz Señor la la altura de la colonia Los Álamos.

Fue en un comercio de materiales de construcción que autoridades localizaron más de 20 casquillos percutidos.

Luego alrededor de las 9:00 de la mañana de este otro suceso similar se registró en la zona Industrial.

Fue en una empresa ubicada en calle Oriente 3 que elementos policiacos encontraron múltiples daños que dejaron disparos perpetrados por sujetos desconocidos quienes se dieron a la fuga por rumbo desconocido.

Hasta el momento se desconoce las causas de lo sucedido, casos que resolverá la Fiscalía Regional C los cuales llevan acabo las indagatorias correspondientes.