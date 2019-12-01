Piden ediles reforzar colaboración con fuerzas federales en Michoacán: Bedolla

Piden ediles reforzar colaboración con fuerzas federales en Michoacán: Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 12:00:04
Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que los presidentes municipales del estado solicitaron mayor coordinación y apoyo durante la reunión que sostuvieron con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa, Ricardo Treviño Trejo.

El encuentro tuvo como objetivo presentar los trabajos que se implementarán dentro del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, estrategia que busca fortalecer la seguridad con la participación los distintos niveles de gobierno y los diferentes sectores.

Destacó que en la reunión participaron representantes de los presidentes municipales de todos los partidos políticos, así como la presidenta del Congreso del Estado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y líderes del sector empresarial; posteriormente sostendrían una reunión similar con la región de Uruapan.

Ramírez Bedolla subrayó que el diálogo fue abierto y participativo, con espacio para que las autoridades locales pudieran expresar sus inquietudes y conocer a detalle los lineamientos del plan que busca construir un entorno más seguro para la población michoacana.

Noventa Grados
