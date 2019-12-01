"Marcaste un antes y un después en la historia de México": Alfredo Ramírez Bedolla felicita a AMLO por su cumpleaños

"Marcaste un antes y un después en la historia de México": Alfredo Ramírez Bedolla felicita a AMLO por su cumpleaños
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 12:28:12
Morelia, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, felicitó al expresidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños número 72, destacando su liderazgo y el legado que dejó al frente del país.

A través de sus redes sociales, Ramírez Bedolla aseguró que López Obrador marcó un antes y un después en la historia de México

“Felicitamos con cariño al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Su liderazgo, honestidad y amor por el pueblo han marcado un antes y un después en la historia de México. Un fuerte abrazo desde Michoacán, y, ¡que siga la Transformación!”

El mandatario michoacano, resaltó el papel del exmandatario en la consolidación de la Cuarta Transformación, proyecto que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde su retiro en Palenque, Chiapas, López Obrador ha recibido múltiples muestras de afecto y reconocimiento por parte de figuras políticas y ciudadanos.

