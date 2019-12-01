"El mejor presidente en la historia moderna de México": Raúl Morón felicita a López Obrador por su cumpleaños

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 13:05:53

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- El exalcalde de Morelia y actual senador Raúl Morón Orozco felicitó al expresidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños número 72, a quien reconoció como una figura clave en la historia política de México y un referente de lucha social.

A través de sus redes sociales, Morón Orozco aseguró que López Obrador es el mejor presidente en la historia moderna de México.

“Hoy celebramos el cumpleaños del mejor presidente en la historia moderna de México, Andrés Manuel López Obrador. Su lucha incansable por la justicia social y defender a los más vulnerables, nos guía en el proceso de Transformación y será fuente de inspiración para futuras generaciones.”

El legislador michoacano, cercano al movimiento lopezobradorista, destacó que el legado del exmandatario marca el rumbo del país y motiva a quienes integran la Cuarta Transformación a continuar con su proyecto de justicia y equidad social.