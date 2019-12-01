Sujetos armados abren fuego contra Banco del Bienestar en Tarímbaro; ciudadanos alertan múltiples detonaciones en la zona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 21:26:54
Tarímbaro, Michoacán, 23 del febrero del 2026.- La noche de este lunes se registraron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio de Tarímbaro, en Michoacán.

De acuerdo con reportes ciudadanos difundidos en redes sociales, la alerta comenzó a circular de manera extraoficial, luego de que habitantes señalaran una presunta persecución vehicular en distintos puntos de la zona y pidieran extremar precauciones.

Según estos testimonios, las detonaciones se habrían escuchado en el área de las glorietas, así como en Mesón Nuevo, cerca de la cancha 16, el CBTa y en dirección a La Magdalena.

Autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas tras los disparos realizados contra la sucursal bancaria. De manera inmediata, elementos de la Guardia Civil acudieron al sitio para asegurar el perímetro.

Se mantiene presencia operativa en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de la población mientras continúan las diligencias correspondientes.

