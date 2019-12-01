Son detenidos 4 hombres, uno de ellos de nacionalidad cubana, por el incendio de vehículos en carreteras de Hidalgo

Pachuca, Hidalgo, a 23 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó sobre la detención de cuatro hombres presuntamente involucrados en la quema de vehículos registrada el pasado domingo en distintos tramos carreteros de la entidad. Las acciones derivaron de un operativo implementado tras los reportes ciudadanos sobre bloqueos ocasionados por automóviles incendiados en diversas vialidades.

El titular de la dependencia, Salvador Cruz Neri, explicó que el despliegue se activó como parte de un seguimiento a los incidentes reportados y permitió ubicar a los sospechosos sin que se registraran enfrentamientos. La intervención, dijo, se desarrolló de manera controlada para evitar mayores riesgos a la población.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron en varios puntos carreteros donde los responsables habrían colocado unidades en llamas con la intención de interrumpir la circulación. Las autoridades señalaron que los detenidos habrían ingresado al estado por el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México, y fueron interceptados cuando se dirigían hacia la autopista Arco Norte.

Las personas arrestadas —originarias de Guerrero, Estado de México y Jalisco, además de un ciudadano cubano— estarían relacionadas con al menos tres incendios de automotores que ocasionaron cierres parciales y afectaciones al tránsito. Durante el operativo, se aseguraron cuatro armas largas, entre ellas dos fusiles AK-47 y dos AR-15, así como bidones con combustible, encendedores y diversas dosis de droga. Uno de los detenidos presentaba quemaduras, presuntamente vinculadas con estos hechos.

En cuanto a las posibles causas de los ataques, las autoridades indicaron que se investiga si los incidentes están relacionados con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado un vínculo directo entre los detenidos y ese grupo criminal.