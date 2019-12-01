Sujetos a bordo de una motocicleta acribillan a mujer en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 10:52:57

Zamora, Michoacán, 18 de agosto del 2025.- Una mujer que se encuentra en calidad de desconocida fue asesinada a balazos la mañana de este lunes en la colonia El Porvenir, los presuntos homicidas huyeron a bordo de una motocicleta informaron algunos testigos.

Respecto al hecho se dijo que minutos antes de las 08:00 horas, en los números de emergencias recibieron un reporte ciudadano sobre una persona atacada a balazos en la calle Michoacán entre Gildardo Magaña e Irineo Contreras.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al lugar y confirmaron el reporte, por lo que delimitaron la zona y solicitaron una ambulancia.

Socorritas de Rescate llegaron y al revisar a la víctima se percataron que carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba en la cabeza.

Al momento la víctima está sin identificar, solo se dijo que es de aproximadamente 25 a 30 años, la cual vestía mayas azul marino, sudadera negra y tenis rosas.

Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen con el apoyo de Policía de Investigación arribaron al lugar para realizar las primeras diligencias e iniciar la carpeta correspondiente.

El cadáver de la fémina fue subido a una ambulancia forense y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.