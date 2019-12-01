Sujeto responsable de violación y abuso sexual, cometidos contra su hijastra en Pátzcuaro, Michoacán es sentenciado a más de 13 años de prisión  

Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento determinó mediante la figura jurídica de procedimiento abreviado, sentencia condenatoria de 13 años y 4 meses de prisión en contra de Juan Manuel R., responsable de los delitos de abuso sexual y violación, cometidos en agravio de su hijastra en el municipio de Pátzcuaro.

Sobre el particular se informó que Juan Manuel R., aprovechaba cuando se encontraba a solas con su hijastra, de 8 años de edad, para tocarla en diversas partes de su cuerpo y agredirla sexualmente; acciones que realizó de agosto de 2022 a septiembre de 2023.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, donde se emprendieron los actos de investigación que permitieron establecer la relación del acusado en los delitos, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra, la cual otorgó un Juez de Control.

Debido a que las investigaciones establecieron que Juan Manuel R. se encontraba en el estado de Querétaro evadiendo la acción de la justicia, se solicitó la colaboración con autoridades de dicha entidad para dar cumplimiento al mandato judicial, por lo que fue detenido y posteriormente vinculado a proceso.

Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a Juan Manuel R., a 13 años y 4 meses de prisión , así como el pago por concepto de reparación del daño.

El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada al proceso, que consiste en el reconocimiento del imputado en su participación en el hecho delictivo y como consecuencia, se valora pertenencia de reducir, en un margen acotado, la sanción que se impondrá.